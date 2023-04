Sondrio democratica punta ad “aggiustare” la città con Del Curto

Sondrio Democratica appoggia la candidatura a sindaco di Sondrio di Simone Del Curto. Presentati nella serata di lunedì i candidati della lista "Sondrio Democratica lista civica X Del Curto". "Sondrio Democratica è una lista civica storica - ha esordito Francesco Bettinelli, che insieme a Donatella Di Zinno ha rappresentato la lista civica in Consiglio comunale negli ultimi 5 anni -. Sono 32 i candidati, 16 donne e 16 uomini, elencati rigorosamente in ordine alfabetico perché siamo tutti uguali, non ci sono gerarchie particolari. Rinnovamento che risulta evidente: 17 sono alla prima candidatura. Ci immaginiamo una nuova Sondrio, una città da aggiustare più che da costruire - ha concluso Bettinelli -. Aggiustare, un termine azzeccato, significa sistemare, rimettere in funzione…". "Simone è un “uomo di strada“ - ha concluso Donatella Di Zinno - di rara umiltà, con grande capacità di ascolto e sa raccogliere le esigenze di tutti nella maniera più trasversale possibile. Ed è proprio questa vicinanza al territorio, e soprattutto alle persone che lo vivono, che vuole essere il nostro obiettivo. Vogliamo riscoprire una città felice, una Sondrio con il sorriso. Le idee non ci mancano, le forze per realizzarle nemmeno".

I candidati sono Elisa Acquistapace, Federico Galli Bellinzona, Valerio Bergomi, Francesco Bettinelli, Anna Boscacci, Pasquale Carella, Ilenia Casucci, Silvia Contestabile, Luca Contu, Andrea Corlatti, Riccardo Del Zio, Donatella Di Zinno, Lauretta Fiori, Angelo Forzatti, Dennis Ignoti, Rossella La Bella, Orfeo Luca Giovanni Lanza, Adriano Marveggio, Fausta Messa, Giulia Miotti, Sergio Mondino, Antonella Murrone, Bruno Oria, Riccardo Pizzini, Loredana Porra, Laura Porta, Lisa Samantha Tempra, Alfio Sciaresa, Paola Selvetti, Alessandro Spolini, Alessandra Stefanelli, Susanna Zambon. F.D’E.