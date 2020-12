In Valtellina la situazione Covid sta migliorando. Questo secondo i dati pubblicati ieri dall’Ats della Montagna, relativi alle ultime 24 ore, che riguardano, ricordiamolo, i residenti e i dimoranti della provincia di Sondrio. Dopo parecchio tempo i dati lasciano intravedere la luce. I casi positivi fatti registrare tra mercoledì e giovedì sono infatti 29. Di questi 4 sono stati riscontrati all’interno delle Rsa e Rsd, mentre gli altri 25 al di fuori, per un totale dall’inizio della pandemia di 7.480 casi. Ben 181 i pazienti guariti che portano il totale a 5.060.

Purtroppo da registrare ieri anche una vittima, la 355ª dall’inizio della pandemia in Valtellina e Valchiavenna. Questo miglioramento dei dati non deve però fare abbassare la guardia e quindi le autorità chiedono alla popolazione di rispettare il distanziamento sociale e di indossare le mascherine. La concomitanza tra problematiche divenute croniche (carenza di personale medico e infermieristico), l’emergenza sanitaria attuale, e le assenze dei dipendenti positivi o in quarantena ha costretto l’Asst a rivedere l’organizzazione delle strutture ospedaliere. L’emergenza urgenza è stata concentrata quindi a Sondrio, mentre i casi più gravi, così come i pazienti positivi al Covid-19 che necessitano di un intervento, di terapie o osservazione a causa di traumi o malattie, vengono trasferiti in altri ospedali della Lombardia individuati dalla Regione quali hub per rispondere a bisogni più specifici.

Fulvio D’Eri