Buglio in Monte, 6 agosto 2019 - Una gara di corsa in montagna per ricordare Daniele Bertolini. Sono tante le manifestazioni e le iniziative allestite per ricordare lo sfortunato giovane che ha perso la vita a ottobre in un tragico incidente, travolto mentre a bordo del suo scooter tornava a casa dopo una tranquilla serata con gli amici. Daniele vive nel cuore di chi gli ha voluto bene e gliene vorrà per sempre.

I famigliari e gli amici l’hanno già dimostrato con l’istituzione del fondo «La voce di Daniele» che permetterà agli studenti meritevoli dell’Itis Mattei, con il sostegno di Pro Valtellina, dell’Ufficio scolastico territoriale e della Prefettura di Sondrio, di frequentare corsi o stage all’estero. Domenica prossima a Buglio in Monte amici e famigliari lo vogliono ricordare con un evento sportivo: «La vita è bella run», una gara di corsa in montagna di 11,5 km e 700 metri di dislivello, con partenza e arrivo in piazza della Libertà. Il via alle 9.45 per affrontare il percorso suddiviso in 2 anelli. «Si parte dalla piazza centrale di Buglio e si scende verso il Mulino su asfalto e sterrato, poi si percorre il sentiero nel bosco verso Val Domen, per risalire fino a Campasc dove ci sarà il primo ristoro nell’area degli Alpini – spiegano gli organizzatori -. Da lì si risale nel bosco verso Camegn e giù al Doss per poi ritornare e attraversare il paese. Dal Bosc inizia la parte con più dislivello che porta fino a Nansegolo, per poi arrivare fino a quota 1065 metri in località Ourè dove è posto il Gran premio della montagna. D

a questo punto si scende in velocità attraverso il bosco per ritornare con uno sprint finale in piazza». Qui ci saranno poi le premiazioni alle 12.30, ma soprattutto il grande pranzo nella struttura della Pro loco. Ricco il pacco gara. Premio ai primi 5 uomini e alle prime 5 donne assolute e premio speciale per l’uomo e la donna meno giovane. Oltre alla prova più impegnativa di corsa in montagna è prevista una camminata per famiglie e bambini. Il ricavato della corsa «La vita è bella run» confluirà nel fondo «La voce di Daniele», la cui cifra verrà raddoppiata da Pro Valtellina e devoluta al «Mattei» per consentire a ragazzi meritevoli di intraprendere una vacanza studio o stage all’estero.