Il consigliere del M5S Dario Violi ha presentato in Regione Lombardia una mozione che chiedere il tempestivo ripristino di "tutte le attività ospedaliere attive all’ospedale Morelli precedentemente all’emergenza sanitaria da Covid-19 nonché ad indicare come luogo preposto alla gestione del Covid-19 il sesto padiglione, ad oggi vuoto e non comunicante con gli altri". Il tentativo è quello di riportare a Sondalo, tra le altre, anche le altre specialità trasferite a Sondrio – sembrerebbe definitivamente, almeno nelle attuali intenzioni di Regione Lombardia – le alte specialità e, al contempo, evitare che i casi di Coronavirus vengano trattati all’interno delle stesse strutture destinate alle "normali" attività ospedaliere. La mozione Violi segue quella di Usuelli che, in teoria, avrebbe bloccato il trasferimento dell’Unità Spinale da Sondalo.

© Riproduzione riservata