“Sii bih dii“. Il concerto fischiettante

Si chiama “I Suoni della Montagna“: l’archivio che ascolta il progetto ideato dal collettivo Laagam / Ora Orobie residenze artistiche e associazione Buji per il Museo civico di Storia Naturale di Morbegno. L’iniziativa coinvolge le scuole nella documentazione sonora dell’ambiente montano. Previsti 4 appuntamenti performativi in corrispondenza dei cambi di stagione : si inizia il 21 dicembre alle 20 con il musicista valtellinese Fabio Bonelli che presenta “Sii bih dii“, concerto con un ensemble mutevole e fischiettante accompagnato da vecchi vinili per birdwatchers e richiami per uccelli per accogliere l’inverno.