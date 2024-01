Sfidano le code. La figlia grave portata a Lecco

SONDALO

Un altro episodio che fa capire la disaffezione verso la sanità valtellinese lo racconta l’avvocato Ezio Trabucchi che sottolinea che queste testimonianze non sono inusuali: "L’episodio riguarda una bimba di 9 anni, in vacanza coi genitori in Alta Valle. La bambina si sente male, i genitori allarmati, da quanto ci hanno raccontato, presi dal panico hanno deciso di trasportare la bambina fino a Lecco, bypassando Sondalo e Sondrio, evidentemente perché non si fidavano. In poche parole sono arrivati a Lecco, dopo alcune ore e code varie, e i medici hanno detto loro che la bambina (avendo avuto un problema al cuore) si era salvata per questione di pochi minuti. Questo è un gravissimo segnale della percezione che il turista ha nei confronti della sanità in provincia di Sondrio. Fatto non è accettabile".