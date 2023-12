Senza il permafrost. Le montagne si sgretolano

Un amaro assaggio di quello che rischia di capitare sempre più spesso in montagna lo si è visto con la tragedia del 23 agosto del 2017, quando una parte del versante Nord del Pizzo Cengalo, 3.369 metri, spartiacque fra Italia e Svizzera, è collassata, riversando sulla Val Bondasca un inferno di pietre e terra che ha inghiottito otto scalatori stranieri (svizzeri, austriaci e tedeschi). Con il clima che si surriscalda le montagne non perdono solo la loro briglia di neve e ghiaccio che le ricopre, ma si stanno sciogliendo anche nelle loro viscere. Se non si invertirà la tendenza, lo scenario è quello di un Arco alpino sempre più fragile, una situazione che inevitabilmente dovrà far riflettere sulla frequentazione delle montagne, il futuro dell’alpinismo e dei rifugi in quota. È il permafrost, il ghiaccio sotterraneo, il “cemento“ che tiene insieme milioni di metri cubi di roccia, che con l’innalzamento delle temperature “fugge” sempre più in alto, lasciando montagne instabili.

"I crolli e le rotture si stanno verificando in una fascia di roccia che è quella che corrisponde al ritiro del permafrost, che con lo zero termico che si innalza sempre di più, finisce per “scappare“ verso l’alto. Questo succede in una fascia compresa fra i 3mila e i 3.500 metri. Eventi di questo tipo stanno aumentando in maniera preoccupante" ha spiegato a “Il Giorno” Francesco Calvetti, ingegnere, professore del Politecnico di Lecco, in prima linea, con alcuni suoi studenti, nello studio sulla stabilità del rifugio Margherita sul Monte Rosa (mitica montagna fra Piemonte e Val d’Aosta).