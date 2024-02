Sei pianoforti nelle strade . È la colonna sonora della città

Due iniziative, al via oggi, venerdì e fino a domenica, che hanno lo scopo di promuovere BA Classica, il festival di musica classica che sarà inaugurato questa sera al Teatro Sociale alle 21 con il primo concerto. Si tratta di “SUONAMI“ e di “Un Classico Sbaracco“. La prima, ideata dall’Associazione Cieli Vibranti di Brescia e realizzata in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, prevede la collocazione di sei pianoforti verticali decorati in alcuni spazi della città che saranno a disposizione di tutti indipendentemente dalla preparazione tecnica di chi li vorrà suonare. I pianoforti saranno posizionati da oggi a domenica dalle 10 alle 19 sotto i portici del centro, in piazza Trento Trieste angolo via Roma, in piazza San Giovanni angolo via Cardinal Tosi, in piazza Santa Maria angolo via Cavallotti, in via Montebello in prossimità di vicolo Borsa e nei quartieri di Beata Giuliana (via Meda angolo via De Sanctis) e S. Edoardo (via Milazzo angolo viale Alfieri). L’altra iniziativa, “Un Classico Sbaracco“, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Associazione Commercianti Confcommercio Busto, Comitato Commercianti Centro cittadino vedrà i commercianti del centro e dei quartieri proporre i loro prodotti a prezzi scontati, su stand o piccoli banchi fuori dai negozi. Rosella Formenti