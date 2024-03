“Seduzioni”. È la mostra di Facchetti

È stata inaugurata ieri, alla sede della Fondazione Bipielle, via Polenghi Lombardo, la mostra Seduzioni, che raccoglie opere dell’artista bresciana Lorella Facchetti, architetto che lavora anche con grandi vetrate artistiche. Rimarrà aperta a ingresso libero fino al 7 maggio nei giorni feriali, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30 (sabato, domenica e festivi chiusa). Simone Fappanni, curatore della mostra, ha spiegato come: "in queste tele dal formato particolare, strette e verticali, Lorella tratta di un tema spesso volgarizzato, quello della seduzione. Qui, nelle figure femminili ritratte, si vede come sia un argomento molto sottile, misterioso, che attrae".