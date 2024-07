Scaramellini guida i sindaci di Asst Valtellina

Il nuovo presidente delle conferenza dei sindaci dell’Asst Valtellina e Alto Lario è Marco Scaramellini, eletto al termine dell’assemblea che ha riunito i rappresentanti dei 93 Comuni. È stato il sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero, come primo cittadino della seconda città della provincia, a ringraziare il presidente uscente Massimiliano Franchetti e a indicare il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, già alla guida della conferenza durante la pandemia, quale successore, la figura più rappresentativa, auspicando un’ampia convergenza che puntualmente si è verificata con sindaci, o loro delegati, in rappresentanza di 149.319 abitanti su un totale di 195.005. Scaramellini ha ringraziato per la fiducia. "La materia è complessa - ha aggiunto - e i sindaci hanno competenze limitate nella sanità ma questa assemblea può avere un ruolo propositivo, in affiancamento alle istituzioni deputate, ed essere da stimolo per le decisioni che verranno assunte da Regione Lombardia".

La Conferenza dei Sindaci rappresenta il principale strumento di integrazione tra i servizi sanitari, sociosanitari e sociali: formula proposte per l’organizzazione dell’attività, partecipa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, esprime parere sulla destinazione delle risorse finanziarie. Il ruolo di vice presidente è toccato a Roberto Scaramellini, delegato del comune di Chiavenna, in sostituzione di Spada è stata eletta Annamaria Saligari, sindaco di Lovero, che affiancherà Luisa Fiorini, consigliere comunale di Traona, e Ilaria Peraldini, riconfermata sindaco di Sondalo, elette nella seduta del novembre 2022. F.D.E.