Intrappolati fra le sbarre a Villa di Tirano: “Quel passaggio chiuderà”

Sondrio – “Quello, così come altri passaggi a livello che insistono sul territorio comunale di Villa di Tirano, sono pericolosi perché chi si immette sulla Statale non ha spazio né visibilità ed è costretto ad attendere sui binari che la 38 sia libera”. A parlare è il sindaco Franco Marantelli Colombin dopo la tragedia sfiorata che ha visto nel tardo pomeriggio di martedì l’utilitaria di una coppia del paese restare intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello denominato “Casello”. Vedendo sopraggiungere il convoglio che arrivava da Sondrio, i due sono usciti di gran fretta dall’auto, lasciando però dentro l’abitacolo della Kia Rio rossa travolta dal treno - che è riuscito a frenare, ma non ad arrestare la propria corsa - la propria cagnolina, unica vittima di quello che sarebbe potuto essere un incidente ben più grave.

La notizia e le foto dell’auto accartocciata sono subito rimbalzate sui social dove non sono mancati i commenti sgradevoli e le notizie inesatte, come quella secondo cui le sbarre del passaggio a livello non si sarebbero abbassate. “In realtà al momento dell’incidente lo erano - chiarisce il sindaco - semplicemente i due sull’auto poi travolta si trovavano già sui binari pronti per immettersi sulla Statale e da quella posizione non si sono accorti del semaforo rosso, alle proprie spalle, che segnalava l’abbassamento delle sbarre. Una volta vi era anche un segnale sonoro, ora non più”.

Va da sé che l’unica vera soluzione sia quella di eliminare i passaggi a livello. Se ne parla dal 2017, ma stavolta l’avvio dei lavori è davvero vicino. “Ora le risorse ci sono – conferma il sindaco - e già prima di fine 2024 partiranno le prime due gare di affidamento dei lavori. Tranne il passaggio di Stazzona, gli altri spariranno tutti. Tra pochi giorni si terrà la conferenza di servizi proprio per quello dell’incidente di martedì e prevedo che le opere per la costruzione del sottopasso carraio e ciclopedonale che andrà a sostituirlo potranno prender il via nel secondo semestre del 2025”. Intanto Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente ha annunciato che oggi invierà alla Procura di Sondrio una denuncia alla conducente della Kia su cui è morta stritolata la cagnolina per i reati di maltrattamento e abbandono di animale.