Sartoria clandestina Titolari denunciati e tre irregolari espulsi

La Polizia locale di Busto Arsizio (Varese) ha scoperto una sartoria irregolare gestita da cittadini cinesi, in cui erano impiegati anche lavoratori clandestini e senza regolare contratto. I fatti risalgono al mese di giugno, quando una pattuglia ha notato presso il quartiere Sant’Anna dei movimenti sospetti all’interno di un magazzino. È seguita un’attività ispettiva coi nuclei specializzati di Ats Insubria e del Nil dei Carabinieri di Varese. È emerso che nello stabile venivano prodotti capi di abbigliamento da lavoratori cinesi in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza luce solare per mancanza di finestre e l’oscuramento di alcune al fine di nascondere l’attività. Lo stabile fungeva anche da dormitorio di fortuna e cucina. I titolari sono stati denunciati. Tre gli irregolari espulsi. L.C.