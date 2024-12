Santuario di Loreto candidatura Fai

LORETO

"L’impegno deve essere di tutti – è l’appello di don Andrea Caelli, arciprete di Chiavenna – perché la chiesa di Loreto ha bisogno di un intervento al tetto che la preservi, rimediando ai danni causati dal trascorrere del tempo e dai fenomeni atmosferici". L’iniziativa ha preso il via ieri, nel giorno dedicato alla Beata Maria Vergine di Loreto, e proseguirà per quattro mesi, fino al 10 aprile, ma la raccolta è già cominciata: la Comunità Pastorale di Chiavenna e Prata Camportaccio ha deciso di candidare il Santuario della Madonna di Loreto, sorto nel 1618, come luogo del cuore del Fai. Il primo traguardo da raggiungere sono le 2.500 firme necessarie per partecipare al bando “I luoghi del cuore“, che verrà lanciato a giugno e consentirà di chiedere un contributo fino a 50mila euro. S.B.