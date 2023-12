Santa Barbara. Grande festa con congedo

Giornata di festa ieri alla caserma dei vigili del fuoco volontari di via Trieste, eccezionalmente aperta al pubblico per la festa di Santa Barbara. La giornata è coincisa con la festa al capo squadra Daniele Colombo che è andato in pensione nelle scorse settimane dopo aver guidato per anni il distaccamento cittadino, passando il testimone a Gabriele Redaelli. Premiato con la Croce di anzianità insignita dal comando di Como il vigile del fuoco volontario Simone Maxenti per i suoi "primi" 15 anni nel distaccamento erbese. I vigili del fuoco torneranno protagonisti all’Epifania per consegnare caramelle e dolci ai bimbi.