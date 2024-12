Sanità, le reazioni in Valtellina. Le decisioni del Pirellone non piacciono ai sindaci

L’attuale direttore generale di Asst Monica Fumagalli (foto) passa all’Ats della Montagna, al posto dell’attuale numero uno Vincenzo Petronella che andrà a dirigere il S.Matteo di Pavia dove fu già direttore amministrativo. Al posto di Fumagalli, a dirigere Asst Valtellina e Alto Lario è in arrivo dall’Ats Valpadana Ida Ramponi. Botti di fine anno in anticipo nel panorama sanitario locale: così ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Esprime "preoccupazione per la discontinuità alla guida della sanità provinciale" il sindaco di Sondrio e presidente della Conferenza dei Sindaci Marco Scaramellini. "Ringrazio l’avvocato Fumagalli per l’impegno profuso, la disponibilità al dialogo con noi amministratori pubblici e i progetti avviati – ha dichiarato - Ogni nuovo inizio comporta cambiamenti e assestamenti che non potranno avvenire seduta stante: per ciò ritengo necessario un confronto tra la Conferenza dei Sindaci dell’Asst e l’assessore Bertolaso sul futuro della nostra sanità e sugli importanti progetti in corso". "Gli ennesimi avvicendamenti non convincenti!" ha commentato Ezio Trabucchi, presidente del Movimento Popolare Rinascita Morelli Autonomo che per altro, con largo anticipo, aveva parlato di un cambio al vertice di Asst. Mentre già ieri numerosi sindaci della provincia hanno scritto al presidente della Regione e a Bertolaso per chiedere di non trasferire Fumagalli, su questi "arrivi e partenze" non sono state fornite spiegazioni ufficiali, anche se pare che la dg di Asst - in parte, almeno - paghi il passaggio televisivo a "Fuori dal coro" su Rete4 legato all’appello di un anziano alle prese con una visita fissata molto in là nel tempo, mentre a Petronella era stato, sin dalla nomina,"promesso" che non sarebbe rimasto a lungo in Ats della Montagna. "L’esperienza in Valtellina e Valcamonica è stata positiva, per i rapporti instauratisi con i miei collaboratori e con le istituzioni del territorio" le sue parole. "Torno all’Ats Montagna, che conosco: un nuovo impegno per una sfida al servizio dei cittadini". Sara Baldini