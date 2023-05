Samolaco: lo cercano per un giorno intero. Era morto nei boschi, a fianco del trattore

Samolaco (Sondrio) – È stato trovato questa mattina poco dopo le 6 a pochi passi di distanza dal suo trattore, in località Poiat, il corpo senza vita di 56enne che era uscito ieri per andare a lavorare nei campi e non aveva fatto ritorno a casa. I famigliari lo hanno atteso invano e poi hanno iniziato le ricerche che, purtroppo, all’alba hanno avuto il tragico epilogo. L’agricoltore, che era cardiopatico e in passato ha avuto diversi interventi a cuore aperto, potrebbe essere rimasto vittima di un malore ma non si esclude neppure che possa aver avuto un incidente mentre era alla guida del suo trattore. Il suo corpo, ormai esamine, è stato trovato a terra a pochi passi dal mezzo da lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiavenna ai quali toccherà ricostruire la dinamica di quanto accaduto, un aiuto potrà arrivare anche dall’esame autoptico che molto probabilmente verrà disposto nelle prossime ore dalla Procura di Sondrio.