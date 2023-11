Salvatore Nocita e i Promessi sposi al cinema Aquilone

Una grande firma alla regia e un cast stellare tra cui Burt Lancaster, Murray Abraham, Alberto Sordi, Franco Nero e perfino il Premio Nobel Dario Fo. I Promessi sposi di Salvatore Nocita sono una delle più significative trasposizioni cinematografiche del romanzo di Manzoni. La miniserie, andata in onda sulla Rai nel 1989, sarà al centro dell’incontro "Alessandro Manzoni, il cinema e la Tv" in calendario l’8 novembre alle 14.30 al cinema Nuovo Aquilone in occasione dei 150 anni della scomparsa del Gran Lombardo. Protagonista dell’incontro sarà proprio Nocita che verrà premiato.