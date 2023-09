Sale sul tetto dell’auto dei carabinieri Scattano le manette

Si è arrampicato sul tetto della pattuglia dei carabinieri per farsi un selfie, approfittando di un controllo in corso parco Mayer di Tremezzina, venerdì notte alle 2. Nicolas Ariganello, 18 anni di Novate Milanese, ma di fatto domiciliato nella zona di Menaggio, ha concluso la nottata in camera di sicurezza, arrestato dai carabinieri di Menaggio e del Radiomobile, con le accuse di vilipendio, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, danneggiamento di vettura militare, rifiuto di fornire i documenti. L’auto era stata parcheggiata al di fuori del parco, dove era in corso un’aggressione: mentre i militari erano impegnati nell’intervento, Ariganello si è avvicinato all’auto di servizio con gruppetto d’amici, che sputavano e facevano foto goliardiche accanto alla pattuglia, per poi salire sul tetto dell’auto. Una volta fermato ha opposto resistenza.