Sabato d’autore con le canzoni di De Gregori

Gli aspetti più nascosti, segreti e caratterizzanti dei capolavori di Francesco De Gregori saranno al centro di “Piccoli particolari“ lo spettacolo ideato e scritto dalla band “Rimmel e altre storie“ che sarà proposto domani alle 21 al piccolo chiostro di San Mauro, in via Riviera 20 a Pavia. Come entrare nei piccoli particolari? Come valutarli e portarli nella realtà quotidiana? Le risposte saranno nelle canzoni stesse e nelle riflessioni che guideranno gli spettatori in un’esperienza d’ascolto immersiva. L’evento conclude la rassegna “Sabato d’autore“. Ingresso a offerta libera destinata ad opere di bene.