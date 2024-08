Ritorna la Sagra dei crotti. Dieci percorsi sul Mera alla scoperta delle cantine

Cresce l’attesa per la Sagra dei Crotti. Nella Valle del Mera è incominciato il conto alla rovescia per la kermesse immersa nella storia ma anche già proiettata nel futuro: l’appuntamento è per il 7 e 8 e il 14 e 15 settembre, e ci si può già prenotare per i percorsi Andèm a Cròt. I sette crotti privati aperti per l’occasione e i dieci percorsi certificano una crescita che si declina nell’offerta esperienziale e nelle proposte collaterali per la volontà del comitato sagra dei crotti di coinvolgere il territorio, volontari e operatori. Tutto per attrarre visitatori, residenti e turisti. Sono la voglia di stare insieme, di condividere momenti piacevoli, di riscoprire le antiche tradizioni a caratterizzare un evento giunto alla 64esima edizione.

"Rispetto all’anno scorso sono aumentati i crotti privati - sottolinea il presidente del comitato sagra dei crotti Andrea Sorrenti -, grazie alla disponibilità delle associazioni: i partecipanti avranno quindi l’opportunità di scoprire altri crotti aperti solo in queste giornate. Da anni siamo impegnati nella valorizzazione degli antichi crotti e ogni apertura in più è per noi motivo di grande soddisfazione. La stessa attenzione viene riservata ai percorsi Andèm a Cròt che cerchiamo di caratterizzare ulteriormente e di allargare per soddisfare le richieste dei partecipanti: Crotteggiando è la novità che proponiamo con un numero maggiore di tappe, alle quali corrisponde un’offerta enogastronomica ancora più gustosa". Tante idee e progetti che nascono all’interno del comitato sagra dei crotti trovano la loro realizzazione anche grazie al sostegno degli enti pubblici e di aziende private che legano il loro marchio all’evento. Ne è un esempio il programma, già definito, ancora più ricco di iniziative rispetto all’edizione precedente. Nei due weekend si susseguiranno concerti, dj set, sfilate di bande musicali per le vie del centro di Chiavenna e si potranno visitare il Crotto delle Eccellenze e le mostre allestite in città, oltre a musei e luoghi di interesse. Per i bambini è stato allestito un programma dedicato con pista di quad, parco avventura, pista da sci sull’erba, laboratori e giochi. Dall’apertura delle iscrizioni sono già molte le persone che si sono informate e che si sono prenotate per non perdere l’occasione di scoprire la Valchiavenna attraverso i suoi crotti. Info e prenotazioni: www.sagradeicrotti.it.

I crotti sono uno dei simboli di Chiavenna, sono delle cavità naturali con un microclima atto a ospitare salumi, vino e formaggi. F.D’E.