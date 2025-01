Riqualificazione del Chiesone: "Serve la commissione speciale"

Sul Chiesone la minoranza chiede chiarezza. La riqualificazione dell’area San Francesco è stata un cavallo di battaglia della lista Obiettivi in Comune, che a giugno ha vinto le elezioni. "A comizi elettorali indetti, l’amministrazione uscente ha annunciato in una conferenza stampa l’imminente firma di un atto di donazione della Diocesi, per cedere al municipio l’ex casa parrocchiale e la superficie del Chiesone sovrastata dalle travature metalliche abbandonate da oltre vent’anni – dicono dalla minoranza Luigi Grassi, Simone Angeloni, Paolo Baldaccini ed Elisabetta Busi -. Stando agli accordi presi, il Comune a proprie spese provvederà all’abbattimento delle parti incompiute e alla realizzazione di una piazza. Inoltre, ristrutturerà l’ex casa parrocchiale per adibirla a nuova caserma dei carabinieri. Le spese, ipotizzate in 3 milioni di euro, saranno coperte da un finanziamento del Fondo dei Comuni Confinanti". Ma per la minoranza qualcosa non quadra.

"A oggi, pur avendo fatto richiesta, non abbiamo ancora potuto prendere visione della bozza dell’atto di donazione. I 3 milioni stimati sono per noi largamente insufficienti a coprire le spese per le nuove funzioni". Il rischio è di un impegno troppo rilevante a carico dei futuri bilanci comunali con la conseguente impossibilità a realizzare altre opere, denuncia l’opposizione. "Lo spostamento della caserma non è una priorità. Siamo convinti anche noi che sia necessaria una compartecipazione del Comune, ma abbiamo proposto un’altra via: una convenzione che preveda l’acquisto dell’ex casa parrocchiale, magari destinandola a minialloggi per anziani, chiedendo alla proprietà di destinare i proventi della vendita per sistemare la parte incompiuta. Abbiamo depositato una mozione affinché il consiglio istituisca una commissione speciale per costruire una proposta che trovi il più ampio consenso". Fulvio D’Eri