Riflessioni a colazione. Per parlare di sentimenti

Riprendono gli appuntamenti del ciclo Colazioni letterarie promosso dalla Società Dante Alighieri Lugano e dal centro culturale Lac Lugano Arte e Cultura. Il primo incontro di fatto sarà un “aperitivo letterario“ con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che il 24 febbraio alle 18 parlerà delle sfide associate alla ricerca della felicità per chi vive in quest’epoca, tema molto attuale per un pubblico di giovani. Pellai rivolge uno sguardo ai percorsi di felicità dentro alle sfide che accompagnano uomini e donne, ragazzi e ragazze, traendo ispirazione dai suoi ultimi libri dedicati all’amore di coppia, all’insoddisfazione corporea e ai condizionamenti socio-culturali in cui siamo immersi. Pellai è dottore di ricerca in sanità pubblica, specialista in igiene e medicina preventiva e ricercatore del dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di Educazione alla salute e Prevenzione in età evolutiva.

Il secondo incontro, patrocinato dalla Fondazione Elvira Badaracco di Milano e dagli Archivi delle Donne Ticino, si terrà il 2 marzo alle 11 con la giovane ricercatrice Giorgia Sassi e l’autrice e ricercatrice dell’Istituto di Storia di Losanna Miriam Nicoli che, attraverso l’analisi di due carteggi inediti, proporranno un’ampia riflessione su quattro intellettuali del Novecento tra Ticino e Italia: Sibilla Aleramo, Irene Marcionetti, Alba de Céspedes e Adriana Ramelli. L’incontro sarà inoltre l’occasione per discutere del Novecento ticinese con una maggiore attenzione alla storia socio-culturale e alla storia di genere. Gli eventi sono gratuiti, con prenotazione consigliata su www.edu.luganolac.ch. Paola Pioppi