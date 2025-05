Rifiuti scaricati in strada, otto sondriesi scoperti multati dalla polizia locale

Sondrio, 31 maggio 2025 – Abbandonano i rifiuti in piazzale Aldo Moro: otto sondriesi multati. Sono ormai trascorsi tre mesi dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta e la fase di sperimentazione può dirsi superata. Nei giorni scorsi, a seguito di numerose segnalazioni giunte in Comune, la polizia locale ha attivato una serie di controlli per verificare i depositi indiscriminati e disordinati di diverse tipologie di rifiuti. In questa prima fase, l’attività della polizia locale si è concentrata sull’area di parcheggio di via Aldo Moro, dalla quale provenivano molte delle segnalazioni. Le informazioni preliminari acquisite e il presidio della zona hanno consentito di individuare otto persone, prevalentemente residenti in città, autori di comportamenti vietati per aver abbandonato vestiario, imballaggi, rifiuti destinati alla raccolta indifferenziata, contenitori in plastica.

Sulla base del regolamento di igiene urbana, sono state loro contestate una serie di violazioni che prevedono l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 150 euro. “Continueremo a mantenere alta la soglia di attenzione sul fenomeno dei conferimenti illeciti di rifiuti – sottolinea il comandante della polizia locale, Mauro Bradanini – perché è indispensabile contrastare comportamenti che contribuiscono a pregiudicare non solo l’immagine e il decoro della città, ma anche i profili di sicurezza e igiene pubblica”.

“Ringrazio il comandante Bradanini e i suoi agenti per l’attività che svolgono per frenare l’abbandono dei rifiuti – afferma il sindaco Marco Scaramellini –. I risultati di questi primi mesi sono incoraggianti e destinati a migliorare: è doveroso che gli sforzi di chi si è adeguato siano sostenuti da azioni di contrasto ai comportamenti scorretti”.