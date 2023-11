Restauro più complesso. Serviranno altri due mesi

Si protrarranno fino all’inizio del nuovo anno i lavori di riqualificazione della piscina Sinigaglia, chiusa dall’estate per il rifacimento della copertura, l’adeguamento degli impianti, la sistemazione della sauna, la messa in sicurezza del trampolino e il restauro del mosaico che abbellisce la grande vasca. Proprio quest’ultimo intervento ha fatto slittare il termine previsto per la consegna dei lavori, fissato alla fine di novembre. In accordo con la Soprintendenza e l’azienda che sta completando l’intervento, si è deciso di modificare lo spessore delle tessere che saranno più grandi. Per eseguire i lavori, che necessitano la rimozione completa del vecchio mosaico, saranno necessari dai 30 ai 60 giorni in più; non cambierà il costo, pari a 860mila euro. La piscina è inserita nel complesso sportivo dello stadio Sinigaglia, una delle massime espressioni del razionalismo comasco. Costruita negli anni ‘30 su progetto dell’ingegnere Gianni Mantero, successivamente ristrutturata e riaperta nel 2007, dispone di una vasca coperta a 5 corsie e tre piattaforme per i tuffi.