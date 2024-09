La Cgil di Sondrio dice addio a Renato Cipriani: una vita di impegno nel sindacato

Mese (Sondrio) – La Cgil di Sondrio in lutto per la scomparsa di Renato Cipriani, 84 anni, di Mese, un uomo di grande impegno sociale e di grande spessore intellettuale. Maestro di professione, impegnato e fautore di una didattica innovativa nella scuola elementare ha, da sempre, rappresentato uno dei pilastri di riferimento del Partito comunista italiano valchiavennasco e valtellinese nelle cui liste, per puro spirito di servizio, si è spesso candidato.

Molto attivo nel sociale, Cipriani è stato Presidente della Società Democratica Operaja di Chiavenna dal 2002 al 2005. Parallelamente a questo, ha sempre avuto a cuore la militanza attiva nella Cgil, come luogo in cui dar risposta ai concreti bisogni dei lavoratori e della gente. Da pensionato il rapporto con la Cgil si è intensificato nell’ambito dello Spi, la organizzazione dei pensionati della Confederazione, occupandosi delle questioni degli anziani e specialmente, tra di essi, di quelle dei più fragili.

Colto e profondo conoscitore dei fatti della storia locale, nella fase finale della vita non ha mancato di spendere le proprie energie nella ricerca storica, con particolare riferimento alle vicende che portarono alla Liberazione dell’Italia e della Valchiavenna dalla dittatura nazi-fascista. Con il suo libro “Antifascismo e Resistenza in Valchiavenna” ha lasciato uno spaccato dell’importante storia della resistenza nei luoghi dove ha vissuto. La cerimonia laica di saluto martedì 10 alle 15:00 a Mese.