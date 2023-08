Campane scaccia turisti. Il sindaco di Rasura: non si toccano

Rasura (Sondrio), 18 agosto 2023 – Queste campane devono smettere di suonare. La richiesta è stata fatta nei giorni scorsi al sindaco di Rasura, Diego Rava, da un turista che frequenta il tranquillo paesino di quasi 300 anime posto sul versante orobico nella zona del morbegnese.

E le campane, simbolo di fede e di tradizione, tornano ad essere divisive così come è successo altre volte in altre località italiane sia quest’estate che nelle precedenti. Il suono delle campane è per molti musica, per molti poesia (anche per Pascoli ma non solo) ma per altri è diventato evidentemente un fastidio, un suono che mina pace e tranquillità.

Ed è un fastidio anche per il turista che a Rasura, nei giorni scorsi, ha chiesto al primo cittadino di intervenire e intercedere presso il prevosto per far sì di levare di mezzo il suono delle "odiatissime" e "fastidiosissime" campane.

"Non mi viene nemmeno in mente – taglia corto Diego Rava -, è una richiesta assurda e io di certo non andrò dal parroco a portare le lamentele di questo turista che, alcuni giorni fa, mi ha manifestato il suo malcontento e chiesto proprio di intercedere per far smettere di suonare le campane. Il nostro è un paesino tranquillo che si anima in estate, con la presenza di turisti, e credo proprio che il suono delle campane non possa minare la quiete di nessuno". Il primo cittadino di Rasura difende le campane delle chiese di S. Giacomo e di S. Rocco.

“Si sta esagerando , le campane a Rasura, tra l’altro, non suonano di notte ma solo di giorno, dalle 7.30 fino alle 22.30. Di notte c’è assoluta quiete e quindi le campane non disturbano di certo il sonno di nessuno. Le campane ci sono sempre state e ci saranno anche in futuro. Questo turista viene da noi da oltre 20 anni e solo adesso si è accorto che le campane gli danno fastidio? Rimango veramente perplesso. In questi giorni facevo con amici una considerazione: dopo il periodo del Covid 19 c’è molta più insofferenza. E questa lamentela, sul suono delle campane, ne è una prova". L’impressione è quella che non ci sia il modo di accontentare il turista che, se vorrà continuare a venire in vacanza a Rasura, dovrà convivere col suono delle campane. "Continueranno a suonare - conclude - naturalmente non di notte, come avviene ormai da parecchio tempo".