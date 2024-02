Raid notturni in bar e negozi. Arrestati i due responsabili

Indagini partite a dicembre e, grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della caserma di Morbegno - coordinati dal sostituto Stefano Latorre - hanno arrestato una coppia di giovani residenti in Bassa Valtellina autori di furti e tentati furti ai danni di esercizi commerciali della cittadina. I militari, grazie all’acquisizione e all’attenta analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblica e privata presenti nei pressi dei luoghi interessati dagli episodi delittuosi (tra cui il bar Bersaglio e quello davanti al Liceo Artistico), sono riusciti a ricostruire gli eventi e ad identificare gli autori: un 22enne di origine straniera (che sarebbe pure l’autore dell’incursione in un alimentari di Sacco e non solo che grave allarme aveva suscitato nei giorni scorsi nella frazione di Cosio Valtellino) e un 19enne italiano, Nicolò Colombo, residente in città e autore con un complice dei recenti raid a Como, entrambi con precedenti di polizia. La Procura, valutati gli univoci e concordanti elementi raccolti dai carabinieri di Morbegno, ha richiesto ed ottenuto dal gip Fabio Giorgi nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita il 20 febbraio.

Nella perquisizione personale e domiciliare, sono stati recuperati e restituiti al proprietario 13 cellulari e la somma di circa 300 euro, risultati essere parte della refurtiva asportata dal negozio “Frate Elettronica” di Morbegno la notte del 28 gennaio.

Incursioni che sarebbero servite per procurarsi i soldi per dosi di droga, da spendere in locali o per abiti ? Inoltre, i carabinieri della Stazione di Delebio hanno notificato un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Sondrio, su richiesta della Procura, nei confronti di un 33enne italiano senza fissa dimora, pregiudicato, anch’egli autore di una serie di furti aggravati commessi in danno di ristoranti, macchine in sosta ed abitazioni a Delebio, nei mesi di ottobre e novembre 2023. L’arrestato si trovava già in carcere per una serie di furti nel Lecchese.

Michele Pusterla