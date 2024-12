Ragazzi di Spah dietro ai fornelli del “Soltojo“

Ultimi posti al ristorante Soltojo, per la cena di Natale inclusiva. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna infatti con un appuntamento speciale “Soltojo chiama, Spah risponde“. Stasera il ristorante Soltojo aprirà nuovamente le sue porte per un evento straordinario, richiesto a gran voce dai tanti sostenitori di Spah, un progetto di inclusione a 360° dei ragazzi disabili che sta avendo grande successo. Grazie alla generosità dello chef Giovanni Caracciolo e alla dedizione dei ragazzi di Spah, la serata si preannuncia come un’altra esperienza indimenticabile di inclusione, solidarietà e alta cucina. "Abbiamo deciso di organizzare questa serata speciale per rispondere all’entusiasmo del pubblico e per offrire una nuova opportunità ai ragazzi di mostrare ciò che sanno fare – spiega lo chef Caracciolo –. La loro energia è contagiosa e lavorare al loro fianco è un arricchimento per tutti. Domani sera, più che mai, vogliamo regalare agli ospiti un viaggio nei sapori e nelle emozioni che solo la condivisione può offrire".

Il progetto “Soltojo chiama, Spah risponde“ è il frutto della collaborazione tra Fondazione Albosaggia e lo chef Caracciolo, con il supporto delle amministrazioni comunali locali. Un percorso di formazione e crescita che coinvolge i giovani con disabilità del servizio “Spah - benessere in comunità“, chiamati a occuparsi di ogni fase dell’organizzazione, dalla preparazione dei piatti al servizio in sala. Il menu della serata, come sempre, è stato studiato nei minimi dettagli per offrire agli ospiti un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3457373948.

Fulvio D’Eri