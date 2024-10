Raccolta differenziata. Sondrio Democratica pensa al decoro urbano

Sondrio Democratica muove delle critiche alle disposizioni in materia di raccolta differenziata, volute dalla maggioranza in Comune, presentate martedì in commissione nell’ambito del "Progetto Sondrio" a partire dal 2025. "Sondrio ha sicuramente bisogno di aumentare la propria percentuale di raccolta differenziata – dice Francesco Bettinelli di SD -. Ma ci sono delle osservazioni importanti. L’introduzione di nuovi mezzi di raccolta, più tecnologici ma anche più ingombranti, porterà sostanzialmente a una maggior presenza di bidoncini (che andranno a sostituire gli attuali sacchetti) lungo la pubblica via, poiché sarà esclusa la raccolta all’interno degli edifici e locali rifiuti. Per quanto lo scopo sia più che nobile e importante, non possiamo non evidenziare che questo fatto impatterà comunque sul decoro di molte zone. I bidoncini sono senz’altro meglio dei cumuli di sacchi, ma saranno anche di più perché si aggiungeranno umido e indifferenziato. Ho quindi chiesto se sia possibile fare una riflessione sulle modalità di raccolta di alcune zone, sull’esempio di quello fatto da altre città (Trento e Bologna sono due delle tante) con isole ecologiche e cassonetti smart, per tutelare alcuni luoghi di pregio".