Premio internazionale . Alessandro Manzoni allo storico Barbero

"Intellettuale e accademico capace di rendere pop la storia". Con questa motivazione, lo storico Alessandro Barbero ha vinto il Premio letterario internazionale Alessandro Manzoni alla carriera di Lecco. Gli verrà consegnato durante la cerimonia in programma giovedì 9 novembre alle 21 all’auditorium della Casa dell’economia a Lecco. Per Barbero non è la prima volta del Premio Alessandro Manzoni: lo aveva già vinto, non alla carriera, nel 2011 con il suo romanzo "Gli occhi di Venezia". A svelare il nome del vincitore è stato Eugenio Milani, presidente dell’associazione 50&Più.