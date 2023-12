Premio Ecologia all’artista Pistoletto: "Io e Furia simili"

Una giornata di appuntamenti ha scandito la consegna del Premio Ecologia intitolato a Salvatore Furia. A ricevere il riconoscimento, l’artista Michelangelo Pistoletto (nella foto), classe ’33, che ieri pomeriggio ha partecipato alla piantumazione di un’essenza a lui dedicata, nel parco di Villa Baragiola. In serata al Salone Estense la cerimonia di consegna del premio, con Pistoletto che ha tenuto una lectio magistralis moderata dal regista Andrea Chiodi. "Questo è per me un riconoscimento straordinario, perché c’è una similitudine di interessi tra me e Furia", ha detto l’artista.