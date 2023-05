Premio dell’innovazione Brilla il Magistri Cumacini

LOMAZZO (Como)

Sono bravi con i libri e i quaderni sui banchi di scuola, ma anche quando si tratta di stringere viti e bulloni in laboratorio o mettere a frutto le loro competenze informatiche gli studenti delle scuole superiori di Como e Lecco, protagonisti ieri della XIV Giornata dell’Innovazione che si è svolta a ComoNext, l’innovation hub della Camera di Commercio. La giornata è l’evento conclusivo del "Premio Innovazione – Idea Impresa" che l’ente camerale rivolge ogni anno alle scuole, attraverso un articolato percorso lungo l’intero anno scolastico che accompagna gli studenti a sviluppare in squadra la loro idea innovativa con incontri dedicati all’approfondimento del tema-guida, alla fattibilità del progetto, alla comunicazione e al lavoro in team. Quest’anno hanno partecipato 10 squadre provenienti da 7 istituti di scuola secondaria superiore delle province di Como e di Lecco: ITIS Magistri Cumacini di Como, Enfapi di Erba, CFP Padri Somaschi di Como, Enaip di Como, Liceo Giuditta Pasta di Como, IIS Bachelet di Oggiono e IIS Jean Monnet di Mariano. Il tema di questa edizione è "il prendersi cura del futuro" partendo dai bisogni attuali. Il primo premio di 3mila euro per la squadra, 400 euro per il docente-tutor e 500 per la scuola, è andato al team The Martians dell’Itis Magistri Cumacini di Como che ha progettato un dispositivo modulare e scalabile che, attraverso dei sensori, monitora costantemente le condizioni del suolo e fornisce dati in tempo reale per la gestione dell’irrigazione di campi. Il 2° premio, (2mila euro), è stato aggiudicato alla squadra Freccia dell’Enfapi (Erba) che ha inventato un supporto in grado di motorizzare una sedia a rotelle. Il 3° premio di 1.500 euro è andato alla squadra Trifase del Cfp Padri Somaschi di Como che hanno inventato un bastone da passeggio per ipovedenti e non vedenti. Roberto Canali