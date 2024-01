Premio a Moro per la festa dei giornalisti

Sarà Andrea Moro, professore ordinario di Linguistica generale e rettore vicario alla Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia l’ospite d’onore della 16^ edizione della Festa dei giornalisti. L’appuntamento è per le 10,30 nella sala Pertusati della Curia in piazza Duomo 11, dove il docente ha fondato e ha diretto per sei anni il centro di ricerca in neurocognizione, epistemologia e sintassi teorica (NEtS). Parlerà di intelligenza artificiale con una relazione dal titolo "Le lingue impossibili: il cervello, le macchine e il dono dei limiti". Nel corso dell’evento gli sarà consegnato il premio giornalistico "Mons. Bordoni".