Bormio, 28 dicembre 2019 - Grave incidente ieri sera, sabato 28 dicembre, a Bormio. Un ragazzo di 18 anni del posto, C.S. le sue iniziali, è precipitato dal ponte in via Meraldi. L'episodio è accaduto attorno alle 22.30. Il giovane, probabilmente sotto il pesante effetto dell'alcol, è caduto dal ponte, un volo di diversi metri a cui hanno assistito gli amici, che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 con l'elicottero decollato da Caiolo, che lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale "Morelli" di Sondalo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono serie. Sull'accaduto indagano i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Tirano.

