Precipita grosso masso Tre case evacuate Chiusa la Provinciale

Un grosso masso è caduto nel pomeriggio di ieri dal versante montano di Azzone, nel territorio della località Dosso, nella Bergamasca. La Provinciale 59 è stata chiusa e tre abitazioni sono state evacuate per motivi di sicurezza. La decisione di sgomberare le case è stata presa per precauzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’Amministrazione comunale. Ora i tecnici incaricati di effettuare le verifiche nella zona del distacco dovranno valutare la pericolosità e gli interventi da effettuare per mettere in sicurezza l’area e permettere alle famiglie allontanate di rientrare nelle loro abitazioni.