Ponte con il Senegal: "Scuola di formazione. Così diamo un futuro a chi resta o partirà"

Un viaggio di 10mila km, 12 ore di aereo e 30 in auto per presentare il “progetto Senegal“ per trasformare i problemi in grandi opportunità. Questo il viaggio di lavoro di una delegazione della Valle, guidata dal segretario generale della Cisl Davide Fumagalli e dal presidente di Anolf Sondrio Lo Cheikh Mbacke, che ha illustrato il progetto a più realtà tra organizzazioni sindacali, istituzioni, scuole, ospedali, associazioni e persino alcantante ed ex ministro della Cultura Youssou N’Dour. "L’obiettivo è sperimentare in Valtellina un modello che possa essere replicato in altri territori e Paesi di provenienza degli immigrati – si legge nel comunicato Cisl -. Per iniziare, è stata individuata la realtà di Bambilor. A poca distanza sorge un complesso di livello Universitario (quindi post-diploma) di agricoltura e allevamento chiamato Cipa il cui preside ha assicurato la disponibilità a condividere spazi. Il primo obiettivo a brevissimo è ristrutturare e allestire tecnologicamente una prima aula così da renderla utilizzabile per la formazione in presenza e da remoto. Si partirà con l’insegnamento della lingua italiana (livello A1 e A2 con certificazione finale) rivolto sia ai famigliari interessati ai ricongiungimenti che agli studenti maggiorenni interessati a venire in Italia. Oltre a ciò, grazie alla collaborazione con l’associazione Mpec verranno spiegati i rudimenti di educazione civica e fornite le info necessarie per una migrazione consapevole con cittadini italiani di origine senegalese. Si potranno poi sviluppare corsi professionalizzanti con una certificazione delle competenze spendibile in Italia. Il coinvolgimento del territorio potrà portare ad ulteriori sviluppi legati ad altri ambiti, come quello sanitario, tema cardine molto sentito da tutti e che grazie a questa collaborazione porterà già i primi frutti: 2 ambulanze, non più in uso, che l’Ospedale di Sondrio donerà ad Anolf per gli ospedali di Bambilor e Foundiougne". "In Senegal – commenta Davide Fumagalli, segretario generale Cisl– abbiamo riscontrato una forte volontà a tutti i livelli di essere coinvolti nella costruzione di un Paese migliore, anche attraverso una più estesa e qualificata formazione, per rendere la popolazione, giovani in primis, protagonista del futuro nel loro Paese e persone consapevoli in caso di emigrazione". Fulvio D’Eri