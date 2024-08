Pomeriggio di paura a Bormio. La cabinovia si blocca per un’ora

Paura sulla cabinovia a Bormio. Dopo una bella giornata di sole in quota turisti ed escursionisti hanno vissuto attimi di terrore. Tutto si è concluso senza feriti ma solo con un grande spavento. La disavventura è capitata ieri pomeriggio a 15 persone che sono rimaste ferme per poco più di un’ora sull’impianto di risalita. Sicuramente all’interno qualcuno ha avuto momenti di panico, perché non è mai tranquillizzante fermarsi nel bel mezzo di una discesa in funivia o seggiovia. Gli uomini della SIB (Società Impianti Bormio), sono però stati tempestivi nell’intervento e nel dare ai turisti bloccati informazioni su quanto stesse succedendo attraverso il sistema audio presente sull’impianto. Alla fine tutto si è risolto per il meglio. Senza feriti. Ma cosa è successo? Intorno alle 15 l’impianto di risalita, quello che consente in inverno agli sciatori e in estate a biker ed escursionisti di raggiungere Bormio 2000, si è fermato e i 15 sono rimasti all’interno di alcune cabine.

Sul posto sono giunti Polizia, i Vigili del Fuoco e un’automedica ma il loro intervento, per fortuna, non si è reso necessario. Non c’è stato nessun ricovero. "Tutto è successo intorno alle 3 del pomeriggio – dice Valeriano Giacomelli, amministratore delegato della SIB -, quando l’impianto si è fermato a causa di un lieve scostamento della fune rispetto alla rulliera. Immediatamente il sistema ha riscontrato il guasto, grazie ai sensori presenti lungo l’impianto, e quindi ha "imposto" lo stop della funivia. Sull’impianto c’erano 15 persone che sono rimaste all’interno delle cabine e che sono state informate costantemente da noi sull’evolversi della situazione. Gli operatori hanno cercato di tranquillizzarli, fornendo loro informazioni precise, attraverso l’impianto audio. Dopo un’oretta o poco più, una volta risolto il problema e dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, la funivia è ritornata in funzione e i 15 escursionisti sono potuti rientrare a valle. Spiace, ovviamente, per quel che è accaduto, resta il fatto che il sistema di rilevazione dei guasti ha funzionato a dovere".