Poggiridenti, schiacciato dall’albero che sta tagliando: anziano grave

Poggiridenti (Sondrio), 6 febbraio 2024 – Un uomo di 71 anni è rimasto ferito dal crollo di un albero stamattina, intorno alle 9.15, in via Ferrari 21, a Poggiridenti, in Valtellina. L’incidente si è verificato in un’area boschiva molto impervia.

Non è chiaro se l’anziano si trovasse al lavoro o stesse facendo legna per le necessità familiari, quando è stato travolto da un tronco che gli ha provocato traumi da schiacciamento al torace e alla braccia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza e l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Sondrio. Le sue condizioni sono gravi. Intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno liberato il 71enne dalla pianta, oltre ai carabinieri e agli ispettori dell’ATS, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica e il tipo di infortunio.