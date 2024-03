Poeti in gara fino all’ultimo verso. Il “tautogramma“ conquista il pubblico

Un pizzico di emozione, tanta passione per la poesia e tanta voglia di mettersi in gioco. Così giovedì sera un gruppo di poeti e il maestro di cerimonia Giacomo Ranco ha dato vita la terzo Poetry slam organizzato a Saronno nell’ambito del Festival della poesia Giorni DiVersi. Una serata con appassionati del genere ma anche con tanti neofiti. I due round hanno proposto poesie di generi diversi che hanno spaziato da temi d’attualità come la violenza sulle donne o le relazioni tossiche, senza dimenticare ricordi personali, spunti di riflessione e storie. C’è chi ha declamato

versi in spagnolo e chi ha scientemente superato

i tre minuti di tempo a disposizione. Ad arrivare in finale Fulvio

e Costanza: determinante per la vittoria per solo mezzo punto,

il tautogramma (componimento di parole che cominciano tutte

per la stessa lettera) che ha conquistato molti applausi come

la precedente poesia dedicata alla lettera “i“.