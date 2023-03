Poesia e lettura Una settimana di iniziative

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, che si celebra il 21 marzo, il Comune di Barzanò, Commissione Cultura, ha organizzato una settimana di iniziative, che comprende l’inaugurazione di due percorsi, Poesia e Lettura, pensati per collegare e valorizzare i luoghi più significativi del territorio comunale. Si parte domenica 19 marzo alle 20.45, Sala Civica di via Monsignor Colli 10: Ivano Gobbato racconta "L’Infinito" di Giacomo Leopardi. La serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, mail [email protected] Domenica 26 marzo, alle 16.30, appuntamento aperto a tutti alla Biblioteca di Barzanò, via Pirovano 5, con l’inaugurazione del Percorso della poesia e del Percorso di lettura, e di tre nuovi bookcrossing. Saranno presenti il sindaco Gualtiero Chiricò, e i poeti Fabio Motto e Paolo Viganò, che leggeranno alcune loro opere. Il Percorso della poesia è composto da 18 pannelli, che riportano composizioni poetiche di altrettanti autori selezionati in epoche comprese tra il 1200 e il 1900, mentre i 10 pannelli del Percorso di lettura sono invece stati collocati in altrettanti ideali luoghi di lettura, per invitare a scoprirli e frequentarli. Saranno anche inaugurati tre nuovi bookcrossing: chiunque potrà portare libri da donare alle nuove postazioni. Le tre nuove casette per il bookcrossing saranno installate nei giardinetti di via don Rinaldo Beretta, frazione San Feriolo, e di via Leonardo da Vinci, vicino ai plessi scolastici. Il terzo, riservato ai libri per bambini e ragazzi, sarà invece nell’area giochi di piazza Mercato. Andranno e integrare i punti già esistenti in via Manara nell’ex cabina del telefono, e in piazza Mercato, la cui fruizione è ormai da tempo ben consolidata, punto di riferimento ogni giorno per numerosi lettori che prendono e rilasciano libri, mantenendo curate le postazioni.Pa.Pi.