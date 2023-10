Pierino, il lupo e gli animali del bosco. La pièce accompagnata dall’orchestra

Prenderà il via questo pomeriggio alle 16, nella Pinacoteca Civica, la seconda edizione del Festival del Melologo di Como, che abbina teatro e musica. A rendere ancor più ricca la rassegna, che proseguirà fino al 2 marzo, la collaborazione con l’attore Silvio Oggioni (foto), del Teatro del Buratto di Milano, e con l’Orchestra

di Bellagio del Lago di Como. Oggi alle 16 in Pinacoteca Civica andrà in scena "Pierino e gli animali del bosco", il "Pierino e il lupo" di Sergei Prokofiev, in un’originale versione per gruppo

di fiati e testi della letteratura per ragazzi, alternati ad estratti del "Carnevale degli animali" di Camille Saint-Saens. In scena l’attore Silvio Oggioni con i musicisti dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretti da Alessandro Calcagnile. Domani alle 17 a Palazzo Carducci sarà presentata la prima assoluta de "I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni – Tessere di un romanzo" con testi di Gerardo Monizza e musiche di Rossella Spinosa.