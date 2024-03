Piano Opere pubbliche. Cinquanta milioni stanziati dalla Provincia

La Provincia di Sondrio stanzia oltre 50 milioni di euro per le opere pubbliche. Deliberato alcuni giorni fa dal presidente provinciale Davide Menegola, il piano triennale per la realizzazione di opere pubbliche prevede per la precisione risorse per 51 milioni e 519.000 euro dei quali 21 milioni e 800.000 euro inerenti al piano per il 2024. Ecco di seguito alcuni degli interventi principali.

"Questo è un piano triennale importante – spiega il consigliere provinciale Maurizio Papini - a cui bisogna aggiungere lavori già appaltati per oltre 30 milioni di euro, a conferma che la Provincia di Sondrio sta portando avanti investimenti consistenti per quanto riguarda le infrastrutture. Abbiamo messo a bilancio ulteriori risorse, pari a 1 milione e 500mila euro (derivanti dalla spesa corrente), per le operazioni di asfaltatura e manutenzione delle strade".

Particolare attenzione ai lavori sui ponti. "Vi sono opere molto più consistenti - spiega Papini - che riguardano per esempio il rifacimento del ponte sull’Adda a Berbenno per l’ammontare di oltre 6 milioni di euro, il rifacimento del ponte di Gerola, in prossimità della centrale Enel, oltre alla realizzazione della variante in località “Motte di Oga“ nel Comune di Valdisotto. Nel corso dell’anno dovremmo andare in appalto anche con il nuovo ponte a Sondalo in località Le Prese e il rifacimento dell’impalcato del ponte sul Tovate nel Comune di Civo. Interventi anche sul ponte di Albosaggia, il nuovo ponte di Traona, lo studio delle soluzioni progettuali per il rifacimento del ponte in località Sirta nel Comune di Forcola, il ponte Vanoni a Morbegno".

Fulvio D’Eri