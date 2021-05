È ai nastri di partenza la stagione dell’Indomita Valtellina River tra rafting, kayak e hydrospeed alla scoperta delle bellezze della provincia di Sondrio. L’Indomita del presidente Benedetto Del Zoppo è pronta a ripartire, in sicurezza, e con tante novità. Oggi, nella sede di Castione Andevenno, inizierà ufficialmente una nuova...

È ai nastri di partenza la stagione dell’Indomita Valtellina River tra rafting, kayak e hydrospeed alla scoperta delle bellezze della provincia di Sondrio. L’Indomita del presidente Benedetto Del Zoppo è pronta a ripartire, in sicurezza, e con tante novità. Oggi, nella sede di Castione Andevenno, inizierà ufficialmente una nuova stagione nella quale sport, turismo e natura andranno letteralmente a braccetto. "Già lo scorso anno, sfidando l’incertezza generale, abbiamo deciso di metterci in gioco adeguando la nostra organizzazione ai protocolli necessari e i numeri ci hanno dato ragione – ha esordito il presidente Del Zoppo -. Turismo in Valtellina non è solo sinonimo di sci e montagna. La richiesta di vivere la natura a 360° è in costante aumento e sfruttare il volano sportivo diventa fondamentale per incrementare il flusso turistico. Le nostre guide, tutte certificate Firaft, nel 2020 hanno accompagnato in acqua qualcosa come 8.000 persone, facendo conoscere loro una Valtellina che, vista dalle acque dell’Adda, è, se vogliamo, ancora più bella". Vista l’emergenza dovuta al Covid 19, all’Indomita River tengono molto al fattore sicurezza e tutto è stato predisposto per sanificazione e distanziamenti adeguati. Ma non c’è solo “l’acqua”. I ragazzi di Del Zoppo, che, a coronamento di una vita spesa nella promozione degli sport fluviali è stato nominato presidente della Federazione italiana rafting, hanno nel Dna la valorizzazione del territorio in ottica green. "Da qui nasce il progetto Epic Ride, che non è un semplice centro di noleggio di e-bike. Stiamo mappando percorsi per ogni livello di difficoltà, che metteremo a disposizione di tutti sul sito". F.D’E.