Sondrio, pedone travolto all’incrocio maledetto: 48enne gravissimo in ospedale

Sondrio – Quello tra via Trento e via Lungo Mallero,a Sondrio, è un incrocio maledetto, teatro di tamponamenti e incidenti. E proprio lì questa mattina poco dopo le 9 un uomo di 48 anni è stato investito mentre stava attraversando la strada. Ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Sondrio.

Il 48enne è stato travolto da un’automobile, l’impatto è stato violentissimo e l’uomo è letteralmente volato via per una decina di metri sbattendo violentemente il capo e subendo un grave trauma cranico.

Dalle prime ricostruzioni, pare che una Renault Captur stesse percorrendo via Lungo Mallero, un tratto assai stretto, ed è arrivata nei pressi del Ponte Eiffel, diretta nella parte sud o sud-est del capoluogo di provincia. La vettura ha attraversato l’incrocio e il conducente, evidentemente, non si è accorto che il 48enne stava attraversando la strada sulle o nei pressi delle strisce pedonali. A quel punto l’impatto è stato tanto inevitabile quanto violento. I soccorsi, allertati dalle prime persone che sono accorse sul posto, sono stati immediati e sul posto sono arrivate un’automedica e l’ambulanza in codice rosso. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Sondrio che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.