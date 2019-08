Pedesina, 22 agosto 2019 - Intervento oggi, giovedì 22 agosto, in Valgerola, nel comune di Pedesina, a 1150 metri di quota, per soccorrere un uomo di 42 anni residente nel Morbegnese. Era nel bosco in cerca di funghi ma è scivolato lungo un pendio molto impervio e scivoloso, e si è fermato contro un albero.

ato l’allarme, è stato raggiunto dai tecnici del Cnsas, sette soccorritori della stazione di Morbegno della VII Valtellina Valchiavenna, insieme con Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Croce Rossa di Morbegno. L’uomo è stato messo in sicurezza, imbarellato e calato a valle. Poi è arrivato l’elisoccorso decollato da Caiolo, che lo ha portato in ospedale. L’operazione ha richiesto notevoli abilità tecniche, perché l zona dove è successo l’incidente è davvero molto ripida e anche perché le piogge recenti avevano reso il terreno insidioso.