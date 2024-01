Passeggiata al Museo Baroffio sulle orme di frate e architetto

Sarà un’Epifania ricca di eventi al Sacro Monte di Varese, dove sono tre gli appuntamenti in programma per il weekend della Befana. Si inizia sabato alle 14.30 con una camminata guidata lungo il viale delle Cappelle dal titolo “Sulle tracce di Aguggiari e Bernascone“. L’iniziativa permetterà infatti di conoscere le figure del frate e dell’architetto che furono i due promotori della Via sacra.

La passeggiata si concluderà al Museo Baroffio (nella foto), dove si potrà dare un volto ai due personaggi, ammirando la tela “Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e Giuseppe Bernascone“, oggetto di un prossimo restauro a favore del quale ha preso il via una raccolta fondi. Alle 18 seguirà il tradizionale concerto dell’Epifania offerto dal Comune di Varese. L’appuntamento in musica con l’Accademia Ensemble è al santuario di Santa Maria del Monte.

Domenica si prosegue con una visita del Museo Baroffio, in programma alle 15, dedicata ai bambini. Obiettivo, conoscere i protagonisti delle storie natalizie attraverso l’osservazione delle opere d’arte conservate nel museo e nell’antica cripta alla ricerca della Sacra Famiglia, dei Re Magi e della stella cometa. Al borgo Unesco, in questo periodo ulteriormente abbellito grazie agli addobbi, alle luci e ai presepi, si può salire anche utilizzando la funicolare che, in occasione delle feste natalizie, resta aperta tutti i giorni fino a domenica.

Lorenzo Crespi