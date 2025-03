“Paradossalmente“. Una rassegna firmata da Marco Guenzi

Paradoxically è una raccolta di fotografie dell’artista Marco Guenzi che si distingue per il suo approccio enigmatico e poetico all’arte visiva. Il titolo stesso, Paradoxically (paradossalmente), introduce l’osservatore a un mondo di contrasti e di doppie letture, in cui le immagini sono intrise di mistero e complessità. Uno degli aspetti che spiccano in Paradoxically è la composizione accurata, quasi geometrica, di ogni fotografia. La location della rassegna è la sala Perego del Museo di storia naturale di Morbegno. La mostra chiude a fine mese.