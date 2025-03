"Palù, un carnevale da tutto esaurito"

VALMALENCOPienone di Carnevale e stagione turistica, finora, assai buona per la Valmalenco. Sebbene sia presto per stilare bilanci, visto che al termine manca ancora un mesetto, le prime impressioni, riguardanti la stagione invernale, sono assai positive. "A Carnevale le piste del Palù hanno fatto registrare un’ottima affluenza" commenta il direttore del Consorzio turistico Sondrio & Valmalenco, Roberto Pinna. Il trend di inizio anno conferma quello che accade da un po’ di tempo. "Un weekend bianco o una tre giorni bianca e non più la settimana bianca come succedeva anni fa – spiega Pinna –. La stagione si sta rivelando buona dal punto di vista delle presenze: oltre agli italiani si sono registrate anche le gradite presenze di turisti stranieri, inglesi e belgi soprattutto, ma non solo, coi quali stiamo lavorando da qualche annetto". Tante le iniziative messe in campo dal Consorzio Turistico Sondrio & Valmalenco. Tra queste quella con Trenord coi “Treni della neve“ che prevede un pacchetto, con Skipass e biglietto del treno a prezzi agevolati, da Milano. "Sta veramente funzionando molto bene, praticamente ogni giorno arrivano dei turisti che scelgono questa formula. Oggi (ieri per chi legge ndr) ne sono arrivate una ventina. Certo che siamo un po’ penalizzati quando lavori o scioperi fermano i treni nei fine settimana, quando si registrano afflussi che toccano le 180-200 unità". E l’anno prossimo ci saranno i Giochi: "La Valmalenco potrà beneficiare dell’evento perché Bormio e Livigno faranno registrare il tutto esaurito. Ci aspettiamo di ospitare parte del pubblico che poi salirà in Alta Valle per le competizioni". F.D’E.