PalaMerizzi. Polo regionale per ginnaste

Nuova vita a Sondrio per il PalaMerizzi: riaprirà i battenti dopo 15 anni dalla chiusura e diventerà un centro sportivo di valenza regionale per la ginnastica. L’approvazione da parte della giunta comunale del progetto esecutivo, avvenuta nella seduta di mercoledì scorso, completa l’iter autorizzativo. Un movimento in grande crescita, che conta oggi 700 giovani praticanti in valle, 500 dei quali a Sondrio, per una disciplina destinata a diventare sempre più popolare, anche a seguito degli straordinari successi olimpici. "La ginnastica meritava di avere una propria casa in città - spiega l’assessore allo Sport Michele Diasio - e il PalaMerizzi, con un passato da tempio del basket, è l’impianto ideale. La palestra con annessa tribuna sarà allestita con tutte le attrezzature necessarie alle diverse specialità". È prevista la completa demolizione e ricostruzione del vecchio edificio, inutilizzato da oltre quindici anni perché non più a norma, con la nuova costruzione che vi si sovrapporrà, con la sola differenza del fronte sud che verrà allineato a quello della piscina comunale per rispettare le dimensioni richieste da una palestra di allenamento per la ginnastica artistica, avallate dalla Federazione ginnastica d’Italia. Al volume di 40 metri per 20 si aggiungono lo spazio per gli spogliatoi, le tribune, per circa 150 posti a sedere, e due sale polivalenti. "Il nuovo PalaMerizzi andrà a qualificare ulteriormente un’area sportiva storica per la città" sottolinea l’assessore al Bilancio Ivan Munarini. Il progetto, del costo di tre milioni, è finanziato per 1,5 milioni dal Pnrr, ai quali si aggiungono un contributo sull’Aqst di 700mila euro e 800mila di fondi comunali. L’apertura dei cantieri sarà all’inizio del 2025.