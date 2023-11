Paesaggi lombardi negli scatti d’autore di Barattini e Manenti

È in corso fino al 12 novembre la seconda edizione della rassegna “Terre di Lombardia“ alla Villa Pomini di via Don Testori. Tre mostre fotografiche indagano il territorio dal punto di vista storico, ambientale e sociale. Si intitolano “Paesaggi della pianura“ (di autori vari), “Storia, memoria, oblio“ (progetto e immagini di Stefano Barattini su ville e dimore in abbandono) e “La mè Brèssa“ fotografie di Piero Manenti che per decenni ha immortalato la sua Brescia in tutte le sfaccettature. Orari di visita: sabato 15.30-19, domenica 10-12 - 1518.30 (ingresso libero).